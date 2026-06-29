Attenzione all'Europeo U19. Liberali parte subito titolare con Bollini, che sceglie anche due figli d'arte di ex Fiorentina
Iniziano gli Europei U19 per l'Italia di Alberto Bollini. Nessun viola convocato dal CT nonostante i grandi risultati della Fiorentina Primavera, ma l'occhio della società viola è rivolto soprattutto a Mattia Liberali.
Tante squadre interessate
Il fantasista del Milan, che quest'anno ha giocato in Serie B col Catanzaro di Aquilani sfiorando la promozione, è tra i titolari della squadra azzurra che debutterà contro la Serbia. Ma la Fiorentina non è l'unica squadra interessata al suo profilo. Curioso vedere tra i titolari anche i figli degli ex Fiorentina Natali e Comotto.
La formazione ufficiale
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi.
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