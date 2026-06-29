Tutti vogliono Liberali! Anche la Juventus sul giovanissimo centrocampista. Carnevali studia la strategia per rubarlo ai viola

Sono tanti i club che seguono con interesse Mattia Liberali del Catanzaro. La Fiorentina sembra intenzionata a fare sul serio, ma la concorrenza è folta e agguerrita.

Aumenta la concorrenza

Un'altra big di Serie A piomba su Liberali, oltre al Como anche la Juventus vuole portare il centrocampista a calcare palcoscenici importanti. Secondo quanto rivela Gazzetta.it, Carnevali segue da tempo il classe 2007 e voleva portarlo con sé già al Sassuolo.

Strategia bianconera

La squadra bianconera sarebbe disposta a pagare la clausola di 6 milioni (la metà andrà al Milan, club in cui il giocatore è cresciuto), per poi girare Liberali in prestito ad una squadra di bassa Serie A.