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La Nazionale U19 di un portiere della Fiorentina si è qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria

Redazione /

E' festa azzurra a Catanzaro,  dove la Nazionale U19 di Alberto Bollini si è qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria. Appuntamento in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, con gli azzurrini che tornano nell'ultima fase del torneo dopo un anno di assenza. 

La partita

Oggi contro la Turchia, che era a punteggio pieno come l'Italia dopo le prime due giornate, è bastato un pareggio per la qualificazione. Avanti gli azzurri nel primo tempo con uno splendido gol di Samuele Inacio, prima dell'1-1 di Soylu.  

Un viola coinvolto

90 minuti in panchina per il portiere della Fiorentina in prestito al Cosenza, Tommaso Vannucchi, che in questa fase non ha trovato minuti in campo. 

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