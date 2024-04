La Gazzetta dello Sport: L'anniversario speciale per Beltran

Due le pagine dedicate alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 16

Titolo grande sui viola è: "Patto per la vittoria". E ancora: "La Fiorentina e Italiano al bivio Alzare una coppa e poi dirsi addio". Sommario: "Il Viktoria Plzen primo ostacolo verso la finale. Non solo il tecnico: Nico, Arthur, Quarta e Duncan in estate possono andare via".

Pagina 17

Qui leggiamo: "Una difesa di ferro mette sotto esame l'attacco viola". Sottotitolo: "Un anniversario speciale per Beltran L'11 aprile 2021 la prima rete da 'pro'".