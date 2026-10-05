Caressa: "A inizio stagione Fagioli era un esubero alla Fiorentina. Chi è chiamato a dare questi giudizi? Questo va cambiato in Italia"

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha parlato sul proprio canale You Tube della Nazionale, di Nicolò Fagioli e Michael Kayode, anche in ottica Fiorentina.

Su Fagioli

“Perché a inizio stagione Fagioli era considerato un esubero a Firenze? Chi è che dà questi giudizi? Chi è chiamato a prendere queste decisioni? Sono queste le cose da risolvere a livello di sistema. Perché Kayode è stato ceduto all'estero per tenere Dodo?"

Sulle giovanili

“L'atteggiamento degli allenatori delle giovanili in questi anni hanno cambiato il modo di allenare. La generazione di ragazzi sta stanno salendo in nazionale è una buonissima generazione, magari manca il fenomeno, ma è una buonissima generazione”.