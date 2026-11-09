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Il Salotto del Calcio in onda stasera: un pareggio che sa di occasione persa

Redazione /
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Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la sfida di ieri sera tra Fiorentina e Juventus, terminata per 2-2 ma con buoni, nuovi spunti da parte dei viola, che hanno lasciato l'impressione di poter anche andarla a vincere.

Gli ospiti 

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il procuratore Eugenio Ascari, il responsabile tecnico territoriale FIGC Valentino Vaselli e Ariele D'Angelo, responsabile tecnico dello sviluppo. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

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