Fiorentina, mai così bene quando vede la Juventus... da 70 anni!

Nonostante la beffa del gol del pareggio arrivato su una forte indecisione di De Gea, con le conseguenti discussioni sul mancato rigore di Joao Mario e la rete annullata a Dragusin, Fiorentina-Juventus ha offerto spunti interessanti anche in un periodo che, per i viola, non sembra essere particolarmente roseo.
Il peso della partita
Tra i meriti che si possono dare a questa squadra, infatti, c'è quello di aver indovinato l'approccio al match, frutto anche di un lavoro di Vanoli che ha più volte ribadito l'importanza di ‘sentire’ la partita, che non è una partita come le altre. C'è un dato, effettivamente, che dimostra come a prescindere dal momento di forma, la Fiorentina sappia dare il meglio di sé quando si trova di fronte ai bianconeri.
Record negativo
Infatti, compreso il pareggio di ieri, per la Juventus sono cinque partite consecutive senza riuscire a battere la Fiorentina. Un evento raro per quanto si è prolungato nel tempo: di fatto, un tale record resiste dal 1964, quando si concluse una striscia di ben sette sfide tra le parti senza vittorie bianconere: per la Fiorentina, in quel lasso di tempo, arrivarono 4 vittorie e 3 pareggi.