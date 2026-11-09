Dopo Fiorentina-Juventus nello studio di Sky Sport appare il Duomo di Firenze... Bianconero! - FOTO

Non è piaciuta ai molti tifosi viola collegati in diretta TV l'idea dei grafici di Sky Sport di colorare di bianconero il Duomo di Firenze, apparso sullo sfondo di Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa.

La scelta grafica

Sullo sfondo dello studio, mentre si analizzava il pareggio del Franchi tra Fiorentina e Juventus, campeggiava l'immagine notturna di Firenze. La cupola di Brunelleschi aveva però una particolarità: metà viola (il logo del club gigliato scelto è quello vecchio) e metà bianconera.

La foto

Una scelta grafica che ha fatto e sta facendo discutere, vista l'aspra rivalità che a Firenze si vive per la Juventus. Ecco la foto: