E se non ci fosse stato il blocco della Lazio, Parisi a quest'ora...

L'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina ha rivoltato, in positivo in questo caso, la vita di Fabiano Parisi.

Dopo tante bocciature per lui è arrivata piena fiducia per la prima volta da quando veste la maglia viola e le sue prestazioni recenti, ottime, sono state una conseguenza di tutto ciò.

Sarri l'avrebbe accolto a braccia aperte

Su La Repubblica però si sottolinea come il suo destino sarebbe potuto essere molto diverso. Se non ci fosse stato il blocco di mercato imposto alla Lazio, sarebbe potuto andare a Roma a raggiungere Maurizio Sarri, che lo avrebbe accolto a braccia aperte.

Nuovo contratto

Nel settembre scorso è arrivato anche il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina, fino al giugno 2029, in un momento non banale perché non era certo un titolare inamovibile. Un'attestazione di stima che ha inciso, in parte, sulla sua crescita.