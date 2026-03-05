Il compleanno da favola regalato da De Gea e la moglie alla piccola Yanay - FOTO

La piccola Yanay De Gea, figlia del portiere della Fiorentina, David, e della musicista e show girl spagnola, Edurne, ha compiuto ieri cinque anni.

“Cinque anni fa sei entrata nella mia vita e…”

"Cinque anni fa sei entrata nella mia vita e da allora tutto è diventato più luminoso. Sei la mia avventura preferita. Buon compleanno, mia piccola principessa, che tu non smetta mai di sognare", ha detto la cantante.

Compleanno da favola

E per Yanay c'è stato un ‘compleanno da favola’ garantitole dai genitori. Una festa privata, dove sia Edurne che la figlia si sono vestite da principesse Disney. La location per lo spegnimento delle candeline è stata progettata per ricordare uno splendido castello, con tanto di vetrate colorate e composizioni floreali.