Da meteora viola ad acquisto della Juventus? Un ex attaccante della Fiorentina nel mirino dei bianconeri

Ripensando all'esperienza di Pedro a Firenze sembra quasi impossibile che oggi l'attaccante brasiliano sia finito nel mirino della Juventus. Eppure è proprio così, almeno secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.

L'esperienza in viola

L'esperienza di Pedro nella Fiorentina durò solo sei mesi, condite da 4 misere presenze e zero gol. La squadra viola lo rispedì quasi immediatamente in Brasile, al Flamengo, dove è diventato uno degli attaccanti più prolifici del campionato brasiliano (170 gol in 335 partite).

Trattativa con la Juventus

La Juventus, secondo TMW, sta sta attivando i primi contatti con l'entourage del giocatore e con la dirigenza del Flamengo Pedro sembra dunque essere il prescelto come sostituto di Dusan Vlahovic in caso di addio del serbo da Torino.