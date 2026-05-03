Non la migliore delle stagioni per il Watford, squadra dove milita l'ex Fiorentina Edoardo Bove, che in Inghilterra ha raccolto 11 presenze e una rete dal suo arrivo a gennaio.

Il tracollo e l'esonero

Con i suoi che hanno chiuso il campionato al 16simo posto, e una vittoria che manca dal 17 marzo quando anche Bove stesso segnò, la squadra della famiglia Pozzo ha comunicato l'esonero dell'allenatore Edward Still - decisivo lo 0-4 casalingo incassato contro il Coventry, col quale gli Hornets hanno salutato la stagione -, andando a interrompere un rapporto lavorativo durato… appena tre mesi.

Non c'è due senza tre

Sì, perché Bove è stato acquistato dal Watford quando l'allenatore era Javi Gracia, che venne poi esonerato per prendere Still, allenatore col quale l'ex Fiorentina ha esordito. Dovesse quindi rimanere in Inghilterra, Bove tra non molto conoscerebbe il terzo allenatore nella sua (finora) breve esperienza d'Oltremanica.