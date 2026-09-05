VIDEO, uno-due in mezzo metro e palla in porta: il gol del rimpianto di Torreira. E chissà che a gennaio...

Sembrava potersi consumare il grande ritorno per Lucas Torreira, che la sua voglia di Fiorentina non l'ha mai nascosta, ma il Galatasaray non l'ha lasciato andare nel finale convulso di mercato. E a ragione, visto quanto imbastito ieri sera dal tascabile centrocampista uruguaiano: una rete godibile, con un uno-due rapido e strettissimo in area, con cui Torreira ha siglato il momentaneo 1-2 del Galatasaray sul campo del Basaksehir.

Il match poi è finito 2-3 per la formazione di Istanbul, in cui Torreira continua a recitare un ruolo di primo piano. E chissà che a gennaio, con più tempo e meno fretta, i discorsi non possano riaprirsi, qualora la Fiorentina abbia palesato evidenti lacune in quella zona: