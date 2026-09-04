R. Galli: "Preoccupa il carattere della squadra. Mancano leader, per questo Torreira sarebbe stato perfetto"

Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il difficile inizio di campionato della Fiorentina di Fabio Grosso.

Mancanza di leader

“Mi preoccupa di più l'aspetto caratteriale rispetto all'aspetto tecnico - ha detto il giornalista - La Fiorentina deve trovare dei leader, quei giocatori capaci di mettersi tutto sulle spalle anche nei momenti negativi. Per questo serviva un giocatore come Torreira. Sarebbe stato perfetto per personalità e regia”.

La difesa viola

Galli ha poi continuato analizzando l'inizio da horror della retroguardia gigliata: “Serve equilibrio, la difesa può vivere e far bene solamente se c'è questa caratteristica. In queste prime due partite non c'è stato, andando in netta controtendenza su quelli che erano stati i lavori dell'estate”.