A un mese dall'amichevole contro la Fiorentina, parla Dionisi: "Molto contento di come sta andando la preparazione"

Tra le avversarie del pre-campionato della Fiorentina ci sarà anche il Watford: il club inglese ha annunciato sul sito alcune informazioni sulla vendita dei biglietti. L'allenatore Dionisi, inoltre, ha fatto una panoramica generale del precampionato dei suoi.

Le parole di Dionisi

L'ex tecnico dell'Empoli, che aveva già presentato la sfida, ha commentato così: “L'obiettivo di questo periodo è la forma fisica, per garantire che tutti i giocatori tornino al massimo della condizione. Poi daremo il bentornato ai giocatori della Nazionale, così come ai nuovi arrivati ​​per rinforzare la squadra. I giocatori sono stati fantastici, è solo la prima settimana e siamo tornati un po' prima per iniziare la preparazione. Sono molto contento di come stanno andando le cose”.

Le info sui biglietti

I biglietti andranno in vendita dalle 13 italiane sul sito del Watford, e i settori riservati ai tifosi viola saranno i due blocchi SEJ7 e SEJ8, al costo di 10 sterline per gli adulti, 5 sterline per gli over 65 e per gli under 21.