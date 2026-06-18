Dionisi: "Conosco bene la Fiorentina, sarà un test importante per il mio Watford"

Nella giornata di oggi è stata ufficializzata una delle tante amichevoli che coinvolgerà la Fiorentina di Fabio Grosso. Il 29 luglio i viola saranno impegnati in Inghilterra, a Vicarage Road, contro il Watford di Dionisi e Bove.

“La Fiorentina rappresenta un test importante per noi”

E dopo l’ufficialità della sfida è arrivato anche il commento del tecnico italiano, il tutto ai canali ufficiali del club inglese.

“La sfida contro la Fiorentina rappresenta per noi un'amichevole importante. I viola sono una squadra che conosco molto bene, è una squadra che sicuramente farà bene in Serie A quest'anno. Sarà sicuramente una prova impegnativa e stimolante per noi. Ci teniamo a fare bene”.