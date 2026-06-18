"La Juventus vuole Brahim Diaz ma deve aspettare, per questo valuta altre soluzioni. Gudmundsson si è proposto ma..."

Questo pomeriggio il giornalista di Calciomercato.com Andrea Di Staso, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulle ultime voci di mercato che vorrebbero la Juventus interessata al fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson.

“Gudmundsson alla Juventus? In realtà i bianconeri per la trequarti si erano autoimposti il nome di Brahim Diaz del Real Madrid. Al momento questa pista è però congelata soprattutto perche il ragazzo vuole prima completare il suo impegno ai Mondiali con il Marocco al meglio, poi parlare direttamente con Josè Mourinho per capire effettivamente quelle che saranno le prospettive per lui in termine di minutaggio. Il giocatore ha comunque fatto sapere di voler restare a Madrid per giocarsi le sue carte”.

“Brahim Diaz è la prima scelta della Juve, ma il giocatore vuole capire..”

“Al tempo stesso è anche chiaro che se Mourinho, che già sta ricevendo molti regali sul mercato e potrebbe addirittura riceverne altri, deciderà di non trattenerlo il sacrificio andrà fatto. E qualora chiaramente accadesse questo, per la Juventus il nome di Brahim Diaz potrebbe tornare in voga. Chiaramente i tempi dell'operazione sarebbero comunque lunghissimi”.

“Gudmundsson si è proposto e la Juve lo tiene in considerazione”

Ha poi concluso: “Nel mentre tutto questo accade, la dirigenza della Juventus sta valutando alcun piste alternative. Quella che porta a Gudmundsson, che è stato lui a proprorsi, è una di quelle anche è da tenere in considerazione in vista del fatto che la Fiorentina lo ritiene tutto tranne che incedibile”.