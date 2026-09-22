Due giocatori da recuperare per Vanoli durante la sosta. E un appuntamento dal forte valore simbolico al Viola Park

La Fiorentina sfrutterà la pausa per le nazionali per recuperare energie fisiche e mentali dopo il primo mese della stagione, ma soprattutto Paolo Vanoli concentrerà il suo lavoro sui giocatori rimasti indietro nella preparazione.

Due recuperi

Tra gli osservati speciali in questo periodo ci saranno Pedro Gonçalves e Arthur Atta, elementi di qualità ma ancora lontani dalla migliore condizione a causa degli inconvenienti accusati nelle ultime settimane.

Anche Dodô

La sosta sarà importante anche per Dodô, chiamato a ritrovare serenità e pieno coinvolgimento dopo un’estate vissuta ai margini del lavoro sul campo (potrebbe esserci anche un incontro tra la società e il suo procuratore).

L'amichevole

Per mantenere il ritmo partita, la Fiorentina disputerà sicuramente un’amichevole. Domenica 27 settembre, alle ore 11, il Viola Park ospiterà la sfida contro il Signa, formazione di Eccellenza. Un appuntamento dal forte valore simbolico: cento anni fa Fiorentina-Signa rappresentò la prima partita nella storia del club viola.