Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: Castrovilli torna in campo dopo l'incubo infortunio, anche i rossoneri schierano un "over"

Da poco diramate le formazioni di Milan-Fiorentina, gara valevole per la 24esima giornata del campionato Primavera 1. Galloppa sceglie Leonardelli in porta, in difesa Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini. Davanti a loro la coppia Harder e Ievoli, mentre sulla trequarti riecco Castrovilli al centro, con ai lati Sene e Caprini. Davanti il solito Braschi. Da segnalare nel Milan il rientro dall'infortunio del classe '94 Caldara, che sarà titolare.

MILAN (3-4-1-2): Raveyre; Simic, Caldara, Nsiala, Jimenez; Sala, Victor, Bartesaghi; Zeroli; Sia, Camarda.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli, Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini, Harder, Ievoli, Sene, Castrovilli, Caprini, Braschi