Che peccato Savino! Conegliano riporta la serie scudetto in parità dopo una meravigliosa partita. Mercoledì in Veneto per gara 3

Un'altra partita spettacolare, quella giocata questa sera al Pala Wanny tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano, valevole per gara 2 delle finali scudetto della Serie A1 femminile.

Un primo set che aveva già preannunciato una gara tiratissima, con Scandicci che si era portata in vantaggio con un 25-23. Più in difficoltà le ragazze di Barbolini del secondo set, portato a casa dalle ospiti per 21-25. Terzo parziale dominato dalla Savino con un 25-19, per poi capitolare 23-25 nel quarto set. Al quinto, dopo una buona partenza delle padroni di casa, sono state le campionesse d'Italia in carica a spuntarla per 11-15, grazie soprattutto a una grande difesa della nazionale De Gennaro. Punteggio momentaneo delle finali attualmente fermo sull'1-1, con gara 3 che si giocherà a Conegliano mercoledì.