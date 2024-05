Paolo Aghemo, corrispondente di Sky Sport in diretta da Firenze, ha parlato a poche ore dal match che vedrà la Fiorentina affrontare il Bruges nell'andata delle semifinali di Conference League. Sentite un po' come si sono preparati i nostri avversari di stasera:

“Il Bruges ha vinto 4 delle ultime 5 trasferte in Europa”

“Giornata piovosa ma che può diventare storica per Firenze. Fare un passo deciso già stasera può essere decisivo per il ritorno che si terrà in Belgio. Il Bruges, dal canto suo, ha vinto le ultime quattro su cinque trasferte, nonostante loro stessi si siano dichiarati più deboli dei Viola in conferenza stampa”.

Torna Mandragora, Sottil scalpita

“La Fiorentina ritroverà tanti titolari, uno su tutti Nico Gonzalez, che viene da una doppietta al Sassuolo; rientra anche Mandragora, un recupero significativo nel mezzo. Inoltre, ci aspettiamo Milenkovic dietro per far fronte alla fisicità di Thiago e la velocità di Sottil sulla fascia per dare fastidio alla non eccelsa difesa del Bruges”.

La particolare preparazione dei belgi a Firenze

"Il Bruges stamani ha passeggiato tranquillamente al Parco delle Cascine, erano molto sereni e convinti di poter arrivare in finale, un traguardo europeo che manca loro dal 1978. Inoltre, sappiamo come negli ultimi sette anni abbiano sempre giocato in Champions League, sono dunque una formazione abituata a giocare in certi palcoscenici".