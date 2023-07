Parisi, Viola Park e molto altro sul mercato. Fiorentinanews.com ha intervistato l'agente e intermediario di mercato Costantino Nicoletti, toccando moltissimi temi: “Sul fronte mercato si inizia anche a muovere quello in uscita, e questo è fondamentale per poter inserire nuove pedine nello scacchiere di Italiano, considerando che la Fiorentina ha ancora troppi giocatori sotto contratto. L'auspicio per la stagione a venire, è quello di migliorare il settimo e l'ottavo posto delle ultime stagioni, forti di 2 finali che hanno entusiasmato tutta la piazza. Poi se la dea bendata ci accompagna come nell' ultima stagione almeno fino alle finali, chissà che non si possa alzare un trofeo dopo oltre 20 anni".

Sul possibile arrivo in viola del brasiliano Arthur ha aggiunto: “Nell'ottica del lavoro che fa Italiano, è un calciatore che può starci, è sicuramente un buon profilo. Le condizioni economiche potrebbero far gola ai dirigenti viola. Considerando anche i tanti impegni che avrà la Fiorentina durante la prossima stagione”.