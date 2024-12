Sul proprio canale YouTube ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà, che ha approfondito la notizia uscita ieri sera di un interessamento della Fiorentina per Jacopo Fazzini dell'Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

‘Fazzini è un’opzione come ‘erede’ di Bove'

“La Fiorentina sta cercando l'erede di Edoardo Bove ed ha idee molto chiare. Non sono un medico, non faccio bollettini, ma la situazione è troppo chiara, è possibile che Bove debba ripartire da un altro campionato perchè in Italia non potrà giocare. Fazzini è un nome per i viola, sta facendo molto bene ed ha una valutazione di 15 milioni. Piace perchè è un tuttocampista, può giocare mezzala, trequartista, ma anche più largo, come faceva Bove”.

‘La Fiorentina cerca giovani di qualità, come Fazzini’

"L'Empoli ha sempre fatto affidamento sul calciatore, che sta tornando da un infortunio. Fazzini è giovane ma pronto al salto di qualità, ci aveva pensato la Lazio. La Fiorentina aggiungerebbe un altro giovane forte, oppure cerca calciatori mediamente giovani come Folorunsho, classe 1998. Il campionato è lungo ma una cessione di Fazzini a gennaio è da mettere in preventivo per l'Empoli, soprattutto se gli Azzurri continuassero a tenersi lontani dalla zona retrocessione".