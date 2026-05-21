Fabregas vuole Comuzzo e per venti milioni la Fiorentina...
Dopo aver riempito la squadra di talenti stranieri, il Como per la compilazione della prossima lista Uefa ha bisogno di arruolare anche giocatori italiani.
Il Como su di lui
E nella lista della società lariana e dell'allenatore Cesc Fabregas, secondo La Gazzetta dello Sport c'è anche il difensore centrale della Fiorentina, Pietro Comuzzo.
La valutazione
Venti milioni. Questa la valutazione che appare del classe 2006. E pensare che fino alla scorsa estate si viaggiava ben oltre i trenta milioni con il Napoli e l'Al-Hilal che erano andati ben oltre questa cifra.
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