Flachi: "Infortuni dei titolari? Nelle difficoltà bisogna essere squadra. Stupito da Ndour, Fagioli deve dare conferme"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha espresso a Toscana TV le sue opinioni sulla gara che i viola giocheranno oggi alle 18 a Verona contro i gialloblù: “Dopo la sosta è un’incognita, ci sono sempre dei pro e dei contro. Erano arrivati dei risultati, forse non era il periodo ideale per una pausa. Appena riprendi c’è un’altra tegola come quella degli infortuni dei titolari. Nelle difficoltà bisogna essere squadra, non è facile perché per il Verona è l’ultima spiaggia. A loro queste notizie danno fiducia, però tu sei la Fiorentina e se vuoi uscire da questa situazione devi fare una grande prova in campo. La Fiorentina adesso è in difficoltà ma deve essere squadra”.

Sui singoli

Su alcuni giocatori viola Flachi si è espresso così: “Ndour mi ha stupito, ci sono dei giocatori giovani che quando le cose vanno bene si esaltano, quando vanno male fanno fatica ad emergere. Adesso deve giocare perché è troppo in palla. Lui e Kean li farei giocare, loro possono trascinare la Fiorentina perché in questo momento stanno bene e bisogna sfruttare queste situazioni mentali. Mi aspetto qualcosina in più da Harrison e mi auguro che Fagioli sappia confermare quello che ha fatto".

Sul Verona

E sul Verona ha aggiunto: "Il gemellaggio in campo non ci sarà. Anzi, sarà un’ambiente caldo, il Verona è abituato a stare in quel tipo di ambiente. Non dobbiamo perdere a Verona, in questi momenti anche un punto può fare comodo”.