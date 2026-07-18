Se a Firenze i tifosi rispondono presente, quelli della Lazio disertano l'Olimpico: i numeri della campagna abbonamenti fanno paura a Lotito

In questa prima settimana di campagna abbonamenti, complice forse anche il mercato scoppiettante portato avanti da Fabio Paratici, la Fiorentina ha registrato buoni numeri: nella fase riservata agli ex abbonati, già oltre 8000 tessere sono state staccate. Ma se a Firenze la piazza sembra esser tornata piena di entusiasmo, c’è una tifoseria che, cercando di mandare un segnale al proprio club, molto probabilmente lascerà il proprio stadio vuoto per larghi tratti della stagione.

A Firenze torna l’entusiasmo mentre a Fornello la situazione rischia di prendere una brutta piega

Secondo quanto evidenziato quest’oggi da Il Tempo, l’ipotesi stadio deserto anche per la stagione 2026/27 per la Lazio è sempre più possibile. La campagna abbonamenti, infatti, continua a registrare numeri preoccupanti, confermando il clima di forte contestazione che accompagna la società. Dopo l'avvio della seconda fase dedicata ai rinnovi con prelazione, in programma fino al 21 luglio, le tessere sottoscritte sarebbero circa 1.600, un dato nettamente inferiore rispetto alle quasi 30mila della scorsa stagione. L'obiettivo del club è chiudere questa fase prima dell'apertura della vendita libera, sperando in un’accelerazione delle adesioni.

Continua il boicottaggio

Secondo quanto si legge sul quotidiano della Capitale, una parte dei tifosi avrebbe rinnovato l'abbonamento esclusivamente per conservare il proprio posto allo stadio, pur senza la certezza di frequentare l'Olimpico durante la stagione. Una situazione che riflette il malcontento nei confronti della gestione societaria di Claudio Lotito e che si inserisce nel contesto del boicottaggio promosso dai gruppi organizzati della Curva Nord e della Tribuna Tevere.