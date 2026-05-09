Del Gud di Genova solo ricordi lontani. L'islandese fece innamorare Commisso ma su di lui deciderà il nuovo tecnico

Albert Gudmundsson rischia di andare a comporre la lunga lista di suggestioni dell'era Commisso, di calciatori che avevano convinto e fatto innamorare il presidente, al punto da fargli spendere dei bei soldoni: per l'islandese l'operazione era partita con le premesse della più onerosa della storia, salvo poi andare incontro ad uno sconto. La sua versione fiorentina non è mai stata in linea con quella di Genova però.

Col Grifone segnò 14 gol due campionati, una cifra non raggiunta neanche dopo due stagioni in maglia viola. Non è un totale fallimento il suo, secondo il Corriere dello Sport, ma una situazione che merita riflessioni: su di lui deciderà in gran parte il nuovo allenatore scelto da Paratici ma le chance di finire sul mercato ci sono eccome.