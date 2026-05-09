E Vanoli ora spera di avere almeno un centravanti vero per chiudere il conto salvezza

La fase del falso nueve potrebbe essere chiusa con il rientro in gruppo di Roberto Piccoli: l'attaccante ieri si è allenato quasi al completo con il resto dei compagni ed ha smaltito il problema all'adduttore, che l'ha tenuto fuori nelle ultime due settimane. La sua candidatura per giocare dall'inizio è concreta e Vanoli spera almeno di potersi giocare la sfida clou per la salvezza con un centravanti di ruolo.

L'alternativa resta sempre quella di usare Gudmundsson in quella posizione anche perché Kean è ancora lontano non solo dal recupero ma anche dalla convocazione.