FOTO - Fiorentina in campo verso il Genoa: Piccoli torna in gruppo definitivamente. I miglioramenti di Fortini
Fiorentina in campo verso il Genoa: la squadra di Vanoli si è allenata per preparare la gara di domenica, valida per la terzultima di campionato. Qualche buona notizia arriva soprattutto sul fronte d'attacco.
Fiorentina in campo per l'allenamento
Roberto Piccoli, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo come testimoniano le immagini video del club; il centravanti ha svolto gran parte della seduta assieme alla squadra. Segnali di continuità anche da parte di Niccolò Fortini, dopo due mesi di stop.
Piccoli in miglioramento, così come Fortini
Di seguito le immagini pubblicate dalla Fiorentina:
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