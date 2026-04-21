Corriere dello Sport-Stadio: Harrison suona il pop, futuro rebus. E Vanoli pungola Gudmundsson

Tre pagine sulla Fiorentina e la sua partita col Lecce presenti stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Pagine 20 e 21

Il titolo sulla gara è: “E' un punto d’incontro”. Sottotitolo: “Tiago Gabriel fa 1-1: Lecce vivo La Fiorentina si tiene il +8”. Di spalla a pagina 20 c'è il commento: “La rabbia fa la differenza”.

Pagina 22

Focus su: “Harrison suona il pop”. Sottotitolo: “Primo gol in viola e A Finalmente una gara di classe e fantasia". Occhiello: “Nessun inglese aveva mai segnato con la Fiorentina Il futuro è un rebus”. In taglio basso infine: “Vanoli: ”Gud potrebbe dare ancora di più".