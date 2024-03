Accusato di aver provocato le dimissioni di Sarri: Immobile aggredito davanti a una scuola insieme alla moglie e al figlio piccolo

Quando venne sostituito durante la partita della Fiorentina, Ciro Immobile si infuriò con alcuni tifosi viola in parterre che evidentemente gli avevano rivolto parole non propriamente gentili. Episodi da condannare, senz'altro, ma pur sempre episodi di campo che possono trovare nell'agonismo e nella tensione una parziale giustificazione.

Paura per Immobile e la sua famiglia

Non esiste giustificazione, invece, per quanto accaduto nelle scorse ore all'attaccante della Lazio. Secondo quanto riportato dall'agenzia Scarlott Company, che ne cura la comunicazione, Immobile è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti alla scuola del figlio. Vittima non solo lui, ma anche la moglie Jessica e il piccolo Mattia, di soli quattro anni. Immobile, accusato dai malviventi di essere uno dei responsabili delle dimissioni di Sarri, denuncerà l'accaduto.