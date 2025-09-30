Il Viminale tiene d'occhio il tifo viola. Pronta una graduatoria di rischio per autorizzare o meno le trasferte

Dopo gli scontri avvenuti prima del derby di Pisa che hanno visto coinvolti gli ultras della Fiorentina, il Viminale ha intenzione di mettere la lente d'ingrandimento sul comportamento della tifoseria viola che negli ultimi mesi si è macchiata spesso di episodi violenti, in Italia e all'estero.

L'obiettivo del Viminale

Lo scrive La Nazione che fa sapere come, oltre ai Daspo in arrivo (LEGGI QUI), il Ministero dell'Interno voglia redigere una sorta di graduatoria del rischio valutando appunto i comportamenti della tifoseria viola per valutare la possibilità di autorizzare o meno le trasferte dei tifosi in occasione delle partite fuori casa della Fiorentina. Stesso trattamento potrebbe avvenire per i tifosi del Pisa.

Il comportamento dei pisani

Per i tifosi pisani non ci sarebbe ancora il rischio di un divieto della trasferta, nonostante non sia passato inosservato il comportamento tenuto dai supporters locali proprio domenica nella curva sud, quella limitrofa al settore ospite. I fiorentini sono stati fatti bersaglio di un fitto lancio di oggetti tra cui bottigliette d’acqua, accendini e anche piccoli bulloni rivestiti di carta stagnola.