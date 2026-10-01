De Laurentiis e Lotito i veri sconfitti. Firenze in corsa: si gioca tutto con altri tre stadi

Il Franchi resta in corsa per Euro 2032, mentre Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito sono i veri sconfitti. Parliamo della lista di stadi e città che è stata presentata dalla Figc alla Uefa. Esclusi da questa i progetti per un nuovo stadio del Napoli e per il rifacimento del Flaminio che avevano in mente i due presidenti. Napoli rimane candidata con il Maradona, Roma con l’Olimpico e il futuro impianto di Pietralata.

Cinque miliardi

Sono previsti circa cinque miliardi di investimenti pubblici e privati, per rifare gli stadi in Italia, sostenuti dalla struttura commissariale guidata da Massimo Sessa.

L’Uefa esaminerà gli impianti attraverso undici aree tematiche e 120 requisiti operativi, comprendenti accessibilità, sostenibilità e servizi per tifosi e media. Non è stata fissata una scadenza per la risposta alla Figc, chiamata poi a scegliere cinque stadi, pronti entro giugno 2031.

Tre posti sicuri e poi?

Milano, Torino e l’Olimpico appaiono favoriti. Per gli altri due posti, Firenze dovrà competere soprattutto con Napoli, Palermo e Pietralata: una sfida decisiva per il futuro del Franchi e della città.