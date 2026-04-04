Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Kean sì ma solo part time Redazione / 04 April 2026, 12:16 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 24: “Azzurri per la salvezza” e “C'è Kean part time. Fiorentina decimata, servono i suoi gol”. In sommario: “L'attaccante convocato ma non è al top: out Dodo, Mandragora, Parisi e Solomon”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Qualche piccolo dubbio anche su Brescianini e Fabbian avrebbe un'occasione imperdibile Kean al Viola Park con il morale a terra e la solita tibia fasciata. Vanoli non vuole azzardi: oggi il confronto decisivo 💬 Commenti (3) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta