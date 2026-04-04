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La Gazzetta dello Sport: Kean sì ma solo part time

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 24: “Azzurri per la salvezza” e “C'è Kean part time. Fiorentina decimata, servono i suoi gol”. In sommario: “L'attaccante convocato ma non è al top: out Dodo, Mandragora, Parisi e Solomon”.

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