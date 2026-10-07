L'atto terzo del prossimo arbitro con Fiorentina e Genoa. E c'è stata anche una goleada viola

Alla ripresa del campionato di Serie A, la Fiorentina troverà sulla sua strada il Genoa. La partita di Marassi, che si disputerà sabato con inizio alle ore 15, sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli.

I precedenti con la Fiorentina

Sono 13 le partite dei viola complessivamente dirette dal fischietto campano e con un bilancio leggermente positivo: 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

I viola in trasferta lo hanno incrociato sette volte, vincendo in una sola circostanza (Inter-Fiorentina 0-1 il 1 aprile 2023), pareggiando quattro volte e perdendo in due occasioni.

Fiorentina-Genoa parte terza

Ha già diretto in passato sfide tra Fiorentina e Genoa. Lo ha fatto in due circostanze dove si sono verificate una vittoria viola e un pari. Particolarmente significativo in termini di punteggio il 6-0 in favore dei gigliati (al Franchi) del 17 gennaio 2022.