Il vero punto interrogativo per la Fiorentina. E sullo sfondo resta il solito ballottaggio

Scatta oggi l’operazione Genoa. La Fiorentina oggi ha in programma una doppia seduta di allenamento e c'è un gruppo ormai quasi al completo: gli unici ancora assenti sono Marin Pongracic e Franco Mastantuono.

Paolo Vanoli ha riabbracciato Nicolò Fagioli, Cher Ndour e Alieu Njie, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Nelle ultime ore è tornato anche Radu Dragusin: il tecnico può così cominciare a lavorare sulle scelte per l’undici da opporre al Grifone.

Il vero punto interrogativo

Il principale punto interrogativo resta Mastantuono. L’argentino tornerà a Firenze domani e il suo rientro tardivo lascerà aperto il dubbio sul suo impiego almeno fino alla vigilia dell’incontro. Vanoli dovrà valutarlo prima di decidere quanto spazio concedergli nella trasferta di Genova.

Ballottaggio a sinistra

Resta inoltre da sciogliere il consueto ballottaggio a sinistra tra Viery e Valdepeñas. Con i nazionali nuovamente a disposizione, le prossime sedute permetteranno all’allenatore di definire una formazione che presenta ancora alcuni nodi da risolvere.