Solo le briciole stavolta per Mastantuono, ma l'attaccante riesce comunque a provarci a segnare

L'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono, ha giocato soltanto il finale di Argentina–Benin, gara amichevole giocata nella notte italiana, vinta 3-0 dall’Albiceleste.

Scaloni lo ha inserito al 78’ al posto di Cristian Romero, quando il risultato era già definito: nessun gol o assist per il giocatore viola.

Occasione da rete

La sua occasione principale è arrivata all’81’: dal lato destro dell’area ha calciato di sinistro, mandando il pallone alto e largo sulla destra. All’89’ ha poi conquistato una punizione sulla fascia destra.

Impiego maggiore

Un’apparizione breve dunque, con un tentativo offensivo senza precisione e troppo poco tempo per esprimere un giudizio complessivo sulla prestazione. Dopo la prima rete siglata con la Nazionale nell'ultimo match contro l'Under 23 del Burkina Faso, tutti si aspettavano un impiego maggiore per il giocatore.

Adesso lo attende un lungo viaggio intercontinentale per tornare a Firenze a ridosso della partita dei viola contro il Venezia.