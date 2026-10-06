Colasanto: "Mastantuono sarà tra i più impattanti sulla Serie A. Vinicius, Bellingham... Lui è uno di quelli lì"

Filippo Colasanto, agente FIFA ed esperto di calcio argentino, ha parlato a Radio Bruno di Franco Mastantuono, del suo arrivo a Firenze e dell'ultima partita di Messi con la nazionale argentina.

Sulla partita di Messi

“Questa notte si collegherà il mondo per questa esibizione. Mastantuono è un ragazzo abituato alla pressione e a stare al centro dell’attenzione. Si ritrova a 19 anni nel luna park più bello del mondo. Viene dal River, poi ha fatto il Real e ora è in una delle città più belle del mondo, in una squadra importante”.

Eredi

“Chi prenderà la 10 di Messi? Dal punto di vista del numero, se non verrà ritirata, dovrebbe essere Nico Paz per esperienza. A meno che non venga data a un giocatore più esperto, come Lautaro. A livello individuale, Mastantuono è un giocatore del Real. E' uno come Bellingham e Vinicius, viene da quella squadra lì. Sta beneficiando del fatto che Vanoli non lo ha incatenato, ma lo ha lasciato libero”.

Sul futuro

“Vediamo come si comporterà nelle partite più impegnative, ma sarà un giocatore impattante e uno dei migliori della Serie A, non solo tra i giovani. Il mercato della Fiorentina è stato stupendo. La Fiorentina è una delle compagini più importanti della Serie A”.