Fagioli 'rimandato' in Nazionale: "La tecnica non manca, il ritmo sì". E su Kayode: "In Italia non l'hanno visto arrivare"

Sul sito de La Gazzetta dello Sport si leggono i promossi, i rimandati e i bocciati di questo mini tour de force della Nazionale azzurra dopo le due vittorie contro la Turchia, il pareggio contro la Francia e la sconfitta contro il Belgio. Queste le valutazioni su Fagioli e Kayode:

Fagioli rimandato

“Che dire? La tecnica lo accompagna, e non da ora: da qui il suo coinvolgimento ora che si cercano analogie con il primo Mancini, quello delle trentasette gare di fila senza sconfitta e della notte, magica, di Wembley nel luglio del 2021. Il ritmo non lo aiuta: gli serve uno scatto in avanti quando si alza il livello nel traffico delle partite”.

Kayode promosso

“Dalle nostre parti non l’hanno visto arrivare, altrove – la Premier – sì: la storia dell’esterno con i calzettoni abbassati e l’andatura ciondolante suona come una beffa per i nostri club, Juventus e Fiorentina in testa. Michael corre mille all’ora e lo fa con energia ed intelligenza tattica trasmettendo scariche di pura adrenalina al resto della compagnia. Una cosa è certa: negli appunti di Mancini, il suo nome ha ribaltato le gerarchie perché, adesso, il “senatore” Di Lorenzo insegue”.