Riganò: "Se Grosso ha definito davvero inallenabile la Fiorentina si sarebbe dovuto dimettere senza aspettare l'esonero"

L'ex bomber della Fiorentina Christian Riganò è intervenuto a IlovePalermocalcio per commentare l'esonero di Fabio Grosso da allenatore viola.

"Quando cambi tanto serve tempo"

Riganò ha dichiarato "Qualora Grosso avesse pronunciato realmente queste parole, si sarebbe dovuto dimettere e non avrebbe dovuto aspettare l’esonero. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà, anche se è chiaro che quando cambi tanto serve anche del tempo".

“Se Grosso ha detto davvero così…”

E ha aggiunto: “Se quella frase è stata realmente detta da Grosso, allora è giusto che questo tempo non gli sia stato concesso. In caso contrario, forse qualche chance in più l’avrebbe meritata”.