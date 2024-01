Senza Barella e Calhanoglu, ma con due recuperi importanti in difesa: Inzaghi ritrova due titolari con la Fiorentina

Dopo aver sollevato al cielo la Supercoppa, l’Inter dovrà tornare fin da subito a pensare al campionato, dove al momento è stata superata in classifica dalla Juventus. In attesa di recuperare la 21° giornata, la squadra di Inzaghi ripartirà dal 22° turno e dalla sfida contro la Fiorentina.

Inzaghi ritrova il talento della propria difesa

Per l’occasione, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro potrà tornare a contare su Alessandro Bastoni. Dopo aver saltato la finale di Supercoppa per un affaticamento all’adduttore, il difensore italiano è tornato a lavorare in gruppo, mettendo nel mirino la Fiorentina.

Recupero importante anche sulla fascia

Oltre a Bastoni, anche Denzel Dumfries ha ripreso a lavorare con il resto dei colleghi. Dopo essere stato gestito in Supercoppa, il laterale olandese tornerà regolarmente a disposizione del proprio allenatore e dei fantallenatori.