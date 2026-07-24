Zappa: "La Fiorentina era realmente interessata a me, ma sono felice di essere a Cagliari"

Dal ritiro di Ponte di Legno del Cagliari ha parlato il difensore Gabriele Zappa, classe '99, di ruolo terzino destro, che ha preso la parola in sala stampa. Nei mesi passati il giocatore scuola Inter è stato accostato alla Fiorentina ed ha confermato il gradimento dei viola.

‘Voglio essere punto di riferimento al Cagliari’

"Per me sarà la settima stagione a Cagliari. Lo scorso anno ho giocato un po' meno, ma ero concentrato solo sul farmi trovare pronto quando chiamato in causa. Le scelte fatte hanno portato risultati e io ho sempre messo davanti la squadra all’io. Rispetto a sei stagioni fa sono cambiato tanto, sia come calciatore sia dal punto di vista umano. Crescendo fai ragionamenti diversi. Oggi, insieme a Caprile e Deiola, voglio essere un punto di riferimento per i più giovani, soprattutto nel rispetto delle regole e dei valori del gruppo. Quando arriva un ragazzo nuovo cerco sempre di farlo sentire a casa e a suo agio: sono a disposizione per ogni consiglio".

‘Fiorentina e Napoli su di me, ma…’

"Spesso le notizie le leggo direttamente sui giornali. Al momento non c’è niente di concreto sul mio futuro. A gennaio gli interessamenti di Fiorentina e Napoli erano reali, ma sono felice di essere rimasto perché qui sto bene e sono contento di vestire questa maglia, col tempo ho capito cosa voglia dire per i tifosi il Cagliari, e cosa significhi indossare questi colori rappresentando un popolo”.