Si sblocca il mercato della Roma: ufficiale un nuovo difensore. Due possibili esordi contro la Fiorentina

Dopo una fase iniziale di mercato piuttosto anonima, con tanto di consueti primi mal di pancia di Gasperini, la Roma ha finalmente per i giallorossi sbloccato la propria campagna acquisti.

Due novità all'esordio

In vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina è infatti probabile che vedremo in campo non solo Castro, centravanti arrivato dal Bologna, ma anche un difensore annunciato proprio in queste ora.

Rinforzo in difesa

E' infatti ufficiale l'arrivo di Nahuel Molina, vecchia conoscenza della Serie A che vestirà giallorosso e potrebbe esordire già contro la Fiorentina. Attenzione poi alla situazione di Mora, esterno offensivo del Porto che è vicinissimo al trasferimento nella Capitale.