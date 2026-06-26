Diversi sondaggi effettuati per Gudmundsson e Mandragora, ma la Fiorentina aspetta concretezza
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Al momento sembra fermo il mercato in uscita della Fiorentina, con diversi nomi che però potrebbero avere la valigia pronta per lasciare Firenze.
Sondaggi
Come scrive La Nazione, per Gudmundsson sono arrivati diversi sondaggi da parte di Aston Villa, Atalanta e Bournemouth, mentre per Mandragora è giunto quello dei turchi del Besiktas.
Fiorentina in attesa
Al momento però non si sono fatte registrare offerte ufficiali per i due profili, che potrebbero comunque lasciare la squadra viola. Serve attendere sviluppi anche su Dodô, con l'Inter che si è rifatta sotto dopo aver visto naufragare la trattativa per Palestra.
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