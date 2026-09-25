Bucchioni: "La Juventus ha scelto Woltemade perché non è riuscita a prendere neanche Pellegrino. Cristiano Ronaldo capolinea economico bianconero"

ll giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, commentando le difficoltà sul mercato della Juventus, che aveva un obiettivo per l'attacco che è diventato un calciatore della Fiorentina… ossia Mateo Pellegrino.

‘Nemmeno Pellegrino sono riusciti a prendere’

“La Juventus ha preso Woltemade in prestito negli ultimi giorni di mercato perché non è riuscita a prendere nessuno degli altri obiettivi che si era prefissata, nemmeno Mateo Pellegrino, con buona pace del tedesco. Parliamo di Pellegrino, voglio dire, non un calciatore straordinario da pagare 100 milioni, ma persino un’operazione da 30 milioni per un calciatore dal Parma la Juventus non l’ha fatta… e l’ha fatta la Fiorentina”.

‘Acquisto di Ronaldo capolinea economico della Juventus'

“Quanti giocatori non da Juventus hanno preso in questi anni? Fa parte della crisi di una società che va avanti da tempo, l’acquisto di Cristiano Ronaldo è stato il capolinea economico, non sono riusciti a vincere la Champions League e hanno pagato tutto duramente. Hanno restrizioni sul mercato, blocchi che scontano in maniera pesante”.