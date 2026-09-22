M. Orlando: “Si poteva osare di più con un Napoli in difficoltà. Kean nettamente più forte di Beto e Pellegrino”

A Toscana TV ha parlato l’ex viola Massimo Orlando, commentando il pareggio tra Fiorentina e Napoli dell’ultima giornata di campionato, spaziando tra varie tematiche.

‘Si poteva osare di più, Napoli con tante assenze’

“Il pareggio col Napoli è il risultato più giusto, il rammarico è che con questo Napoli, in grande difficoltà e con tante assenze, la Fiorentina poteva osare di più. Allegri è in difficoltà, non sa dare un’anima e un gioco alla squadra. Nel secondo tempo, con le squadre stanche e allungate, la Fiorentina ha avuto un contropiede in cui Milinkovic-Savic ha fatto una parata clamorosa su Valdepeñas ed un’altra situazione è stata gestita male da Gonçalves, che è molto indietro fisicamente. Con Kean avremmo vinto? Può essere, è nettamente più forte di Beto e Pellegrino”.

“C’è stata una crescita, dopo Venezia la Fiorentina, con l’arrivo di Vanoli, è un’altra squadra. Ha preso gol ma non si è disunita, continuando a giocare con qualità. Fagioli mi è piaciuto tanto, mi stanno un po’ deludendo Atta e Ndour, che dovrebbero dare offrire più inserimenti e qualità. Viery terzino è stato un problema, anche perché era spesso lasciato da solo. Sono contento per Dragusin, che è stato molto criticato, ma si è visto che è un calciatore di forza e carattere, di grande cattiveria agonistica”.

‘Vanoli più sicuro e con più fiducia’

“Il gruppo è la cosa più importante che un allenatore deve creare appena arriva, e Vanoli ha buonissime capacità in questo, come abbiamo già visto lo scorso anno. La sensazione è che il gruppo segua Vanoli, a differenza di Grosso, con cui era evidente che non ci fosse sintonia. Vanoli ha il pubblico dalla sua parte, si sente molto più sicuro ed ha fiducia. La Fiorentina è forte, giovane, e con grandi potenzialità… ora serve anche un po’ di fortuna”.