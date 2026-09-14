Orlando: "Fiorentina-Napoli partita bellissima, c'è tanta qualità. Non saprei dire chi parte favorito"

Massimo Orlando, ex calciatore che ha vestito anche la maglia della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio della prossima sfida del Napoli, proprio contro i viola, presentandola così.

Sulla partita

“Il Napoli ha vinto contro un Bologna che stava in dieci sotto la linea del pallone, era difficile trovare spazi, ma ha portato a casa tre punti importantissimi: adesso deve dare continuità a Firenze, partita difficilissima per entrambi. I viola sembrano essersi ripresi, aldilà del risultato di Venezia: Mastantuono è un buonissimo giocatore, c'è qualità da entrambe le parti, sarà sicuramente una bellissima partita e non saprei dirti chi è il favorito”.

Sul Napoli

“Vero, non è stato fatto mercato, ma se il Napoli sta bene e ha tutti a disposizione può tornare in alto, anche se nel gestire campionato e Champions potrebbe fare più fatica delle altre. Sarà importantissima la partita di Firenze in quest'ottica: se il Napoli dovesse vincere, arrivati alla sosta e con i giocatori recuperati, recupererebbe l'autostima e l'entusiasmo”.