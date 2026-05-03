Cilli: "Paratici incontrerà Vanoli dopo la partita contro la Roma, si discuterà di contratto. Mancasse l'accordo, piace Grosso"

Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Luca Cilli, sul proprio canale X, ha annunciato importanti novità legate al futuro della Fiorentina per quanto riguarda l'allenatore che siederà in panchina l'anno prossimo.

Pronto il meeting

Secondo Cilli, infatti: “In settimana dopo la partita con la Roma ci sarà uno dei primi meeting fra il responsabile dell’area tecnica Paratici e Vanoli per capire se ci sono i margini per andare avanti insieme. Si discuterà di contratto ma anche dell’idea del club di inserire nell’attuale staff dell’allenatore propri uomini di fiducia”.

Preferenza nota

La scelta, ad ogni modo, sembra rimanere la solita: “Nel caso di un mancato accordo fra le parti, Fabio Grosso resta la prima scelta”.