Intrigo Zirkzee: un ok che stenta ad arrivare da Manchester. Paratici gioca sull'esigenza degli inglesi ma va cambiata formula
Sono ore febbrili per il mercato della Fiorentina che rischia veramente di incartarsi in malo modo su dei ruoli a dir poco cruciali: su tutti quello del centravanti, o presunto tale, che dovrebbe rispondere al nome di Joshua Zirkzee. L'affare è in piedi ormai da due giorni e non è saltato, ancora però non è incanalato sui binari giusti e il Ds viola sta portando avanti faticosamente i dialoghi con gli inglesi.
L'ok che stenta ad arrivare
Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, da Manchester ancora tentennano perché vorrebbero maggiori garanzie sulla formula: la Fiorentina fin qui ha proposto 5 milioni di prestito oneroso, seguiti da diritto di riscatto o da un obbligo condizionato. I Red Devils in sostanza preferirebbero la certezza dell'acquisto viola.
Le carte di Paratici
Paratici fin qui si è basato su due perni: la buona volontà di Zirkzee, che non sta facendo il diavolo a quattro per venire a Firenze ma comunque accetterebbe la destinazione, e la consapevolezza che lo United vuole vendere il calciatore. Poi certo il tempo residuo è sempre meno e a tirare la corda a volte si spezza, non è però ancora questo il caso: l'affare tra Fiorentina e Manchester è ancora aperto.