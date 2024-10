Corriere dello Sport-Stadio: Il grande affare di Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Kean il guerriero". E ancora: "Moise, il grande affare di Rocco: subito 7 gol e un ruolo da leader".

Pagina 16

Grande spazio per: “Fiorentina un Kean total body”. Sommario: "Con la Viola in questa stagione ha trovato equilibrio e forza finora mai raggiunti: da Palladino ha ricevuto la fiducia sempre desiderata Avvio super: 7 gol in 12 gare tra campionato e Conference". Di spalla il commento su Kean: "L’importanza di sentirsi importante".

Pagina 17

Qui troviamo le parole dell'allenatore: “Palladino: Voglio vittorie e continuità”. Di spalla infine: “Si scalda Quarta Forse Kayode al posto di Dodo”.